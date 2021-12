“Pediré conteo de 200 actas; he detectado votos inflados”: Jaime Villegas

Jaime Enrique Villegas, candidato a diputado por el Partido Nacional, solicitará esta semana ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo especial de más de 200 actas debido a presuntas inflación de actas a favor de otros candidatos de ese partido, situación que lo dejaría fuera del Legislativo pues esta institución política solo saca cuatro curules en Cortés.

Ayer, a las 5:45 pm en la pagina de resultados del CNE, Villegas obtenía 68,790 votos, que lo mantienen en la quinta posición.

¿Qué inconsistencias ha detectado con su equipo de trabajo en la digitalización de las actas en el CNE?

Tras las elecciones, antes del sábado pasado yo estaba en el cuarto lugar de los candidatos del Partido Nacional por Cortés, solo superado por Yaudet Burbara, Alberto Chedrani y José Jaar.

Contaba con más de 38 mil votos; sin embargo, esa madrugada descendí a la quinta posición. Al ver esa situación yo inmediatamente llamé algunos amigos, a mis hijas, a mi suplente Connie Ortiz y su esposo y empezamos a revisar acta por acta. Ahí nos dimos cuenta que había bastantes actas infladas.

En una yo tenía 18 votos según el acta y solo me habían digitalizado un voto de esa acta, había otra con 38 votos y solo me digitalizaron 8. Solo ahí eran 40 votos menos que me acreditaban. Yo aclaro, si hay actas mías infladas que me las enseñen y yo mismo voy a ir al CNE a solicitar un conteo especial y que me rebajen esas actas que me dan votos inflados, sé que no hay pero sí hubieran tres, dos o una, yo mismo las presento.

Cuando yo me di cuenta que había esas inconsistencias en el sistema del CNE y lo hice público a través de un medio televisivo, a la media hora, me mandaron tres actas mías en donde a mi supuestamente me estaban ayudando. Eso me da a entender, que seguro le avisaron a la gente que está ahí dentro del CNE que me metiera esas actas para que dejara de hablar.

Yo se las mandé al presidente del CNE, el abogado Kelvin Aguirre y le pedí que por favor me quitaran esos votos si es que en realidad existían, yo no voy a permitir una picardía.

¿Qué solicitan al CNE ante estas irregularidades detectadas?

Realizamos un escrito y lo presentamos al CNE para una revisión de conteo especial. A estas alturas he visto que he recuperado votos y me acerco a la cuarta posición. No sé si al final lo voy a lograr; quiero dejar claro que a mí lo que me interesa es que se haga justicia, si me ganan legalmente, el compañero que sea yo lo voy a felicitar. Quiero justicia porque yo tengo que responderle a la gente que me dio su voto, también a mi suplente que se ha matado trabajando de sol a sol, todos los días de la campaña.

Ya impugnamos más de 80 actas, ya pedimos conteo especial para esas. Ahora en las nuevas que están saliendo que no habían sido subidas también hay inconsistencias, las estamos recopilando, y una vez las tengamos todas revisadas, llevaremos otro escrito al CNE para pedir que se haga revisión de las mismas también.

Esto no solo lo estamos haciendo mi suplente y mi persona, sino que al menos seis compañeros de partido están solicitando y otros partidos igual. En total solicitaré conteo especial de más de 200 actas. Es una buena oportunidad para el CNE, para las Fiscalía para realizar un precedente contra los delitos electorales.

¿Cuáles son algunas de esas actas que detectaron infladas?

Algunos ejemplos de las actas afectadas son: 5664, 6163, 5082, 5717, 5071, estas junto a las otras encontradas con adulteraciones fueron solicitadas ante el CNE y al Ministerio Público para su revisión y escrutinio especial devotos. No me interesa mencionar a nadie que esté inflando, no me interesa si es de la 280 o la 260, lo que me interesa es que esto se haga transparente.

Hoy más que nunca, que la gente salió masivamente a votar, debemos de responder siendo decentes. Es penoso que miembros de un mismo partido cometan fraude. Yo nunca me imaginé estar sumergido en una situación de estas, de haber sabido no participio porque soy contrario a este tipo de situaciones.

Se debe garantizar la transparencia. Mi interés no es perpetuarme en el Congreso, pero si a través de votos legítimos el pueblo hondureño requiere de mi presencia es mi deber defender esa voluntad. Pedimos al Ministerio Público que intervenga de oficio para ver que actas están adulteradas, estas inconsistencias son generadas.