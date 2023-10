Partido DC analiza expulsión de Carlos Raudales, su único diputado

Por no seguir línea partidaria y no respetar sus estatutos, desde la filas del partido Demócrata Cristiana no descartan la expulsión del diputado Carlos Raudales, pero la determinación sigue en proceso de análisis.

Esto fue revelado por el exdiputado y miembro de la comisión política de estrategia Felícito Ávila, quien argumentó que, de ser tomada la decisión, la DC llegaría a quedar sin ninguna representación en el Congreso.