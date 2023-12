Monigotes de Barton, “Mel” y Xiomara Castro quemarán en Honduras

De acuerdo con Lagos, la crítica no es para obtener regalías o bonos y el mensaje que manda, con todo respeto, es para que los gobernantes generen mayor flujo de trabajo y préstamos a bajo interés para los micro empresarios.

Hay que resaltar que entre la prohibición por la venta, quema y distribución de pólvora, crear los “años viejos” no es prohibido en el municipio.

Josué Esperanza, portavoz de la Policía Municipal, aclaró que los muñecos están permitidos y la ordenanza antipólvora no los incluye. Sin embargo, recordó que lo que sí es prohibido es llenarlos con productos elaborados con pólvora y si encuentran uno, decomisarán solo la pólvora y no el año viejo. Aunque no hay una fecha exacta del inicio de la tradición en Honduras, de acuerdo con el historiador Daniel Vásquez, la quema del año viejo data desde finales del siglo XIX en Latinoamérica.

“Hay registros de Guayaquil, Ecuador, y es una tradición colonial similar a los nacimientos o quema de cohetes”, explicó.