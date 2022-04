Militantes de Libre arrecian protestas por nombramientos de en el litoral atlántico

Militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), protestaron este lunes luego de los últimos nombramientos en las instituciones del Estado del litoral atlántico.

El edificio de ciudad de Ciudad Mujer en La Ceiba se mantiene tomado por ciudadanos que están en contra de Andrea Oliva, quien fue nombrada como directora en ese cargo.

“Estamos en protesta porque la que han nombrado aquí tiene nexos con el Partido Nacional. No nos podemos quedar callados como base de Libre que las plazas que hay se las den a personas que no han estado en la lucha. No es posible que los diputados Ariel Montoya y Alejandro Matute estén poniendo a personas solo de su grupo”, se quejó Alma Miralda.

Las protestas también se dieron en las afueras de Banhprovi, luego que nombraran a Héctor Torres. “Vamos a protestar en todas las instituciones donde no haya nombramientos legales. Quedamos en que los puestos iban ser consensuados y hay gente que se ha saltado la barda y han ido a Tegucigalpa a que les firmen sus nombramientos”, dijo el dirigente Edgardo Handal.