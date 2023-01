Jóvenes ninis se duplican de 500,000 a casi un millón

De acuerdo con esa institución, “el número total de ninis en Honduras pasó de 300,000 en 1992 a casi medio millón en 2013”. Hubo un aumento del 60%.En 2023, del millón de jóvenes que no estudia ni trabaja, más de 550,000 viven en el área urbana y el resto en la zona rural.

Según estadísticas y reportes del Banco Mundial , “en 2013, el porcentaje de población de entre 15 y 24 años de edad que no estudiaba ni trabajaba en Honduras era de 26.8%, la tasa más alta en América Latina”.

Según la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas ( INE ), hasta mediados de 2022 había en Honduras 982,061 (29.6% del total de los jóvenes de 12 a 30 años) que no estudian ni trabajan. De este segmento, el 76% está integrada por mujeres y el 24% por hombres.

“Comencé a bailar a los 14 años, después de terminar el noveno grado. Cada semana ganaba entre L3,000 y L3,500 por trabajar viernes, sábado y domingo. Dejé de bailar para dedicarle más tiempo a mi hijo, que tiene un año. Por ahorita no hago nada, pero espero trabajar en una maquila”, dijo.

Alrededor de las 4:30 pm, Pavón, originaria de Santa Bárbara, se encontraba este miércoles 11 de enero en el parque central de San Pedro Sula , acompañada por un primo de doce años, viendo pasar los transeúntes porque, por ahora, no tiene nada que hacer. Ella es una persona que ni estudia ni trabaja, técnicamente es calificada como una nini.

De tez clara y ojos rasgados, Pavón decidió en diciembre de 2022 renunciar al table dance después de cuatro años de obtener un ingreso promedio mensual de 14,000 lempiras por tres noches (de 9:00 pm a 1:00 am) de trabajo a la semana.

Nikole Pavón (de 18 años) abandonó su trabajo de bailarina en un “night club” de la zona viva de San Pedro Sula y automáticamente se sumó al millón de ninis hondureños que viven bajo la incertidumbre porque no encuentran oportunidades económicas y educativas.

A Melania Reyes, coordinadora del Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano y Aledaños (Momuclaa) de Choloma, Cortés, le preocupa sobremanera que en una década se haya multiplicado la cantidad de ninis pues, según ella, “esto indica que los Gobiernos no han hecho nada para crear fuentes de empleo dignas y oportunidades educativas para los jóvenes”.

“El reto que tiene el actual Gobierno es crear condiciones para que lleguen al país inversionistas que abran fuentes de trabajo dignas, me refiero a fuentes laborales en las cuales paguen salarios con los cuales puedan comer los tres tiempos los trabajadores, comprar ropa y calzado y educarse.Hay jóvenes que prefieren no hacer nada porque no les llaman la atención trabajos que solo sirven para explotar”, dijo Reyes, quien en dos ocasiones ha sido invitada a Estados Unidos por el Departamento de Estado por el trabajo social que realiza en el tercer municipio más poblado del país.

Reyes plantea que llegó la hora para que el Gobierno comience una campaña de educación sexual “para evitar que más adolescentes salgan embarazadas y evitar que siga creciendo el número” de ninis.