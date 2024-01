Matheu fue separado para “acelerar cumplimiento de metas”

Pastor respondió y dijo que “se refiere a un perfil de proyecto de compra de angiógrafo, omitiendo aclarar que son dos angiógrafos, cuyo valor total de mercado es de aproximadamente L50 millones. Compara esa cantidad con la compra anterior de un Arco en C Vascular para el Hospital Escuela, cuyo valor es menor”.

Añadió que “los perfiles de proyectos son solicitudes de donación, con cooperación no reembolsable de China. No implican deuda para el Estado, y el equipo técnico de la Secretaría de Salud elaboró los perfiles de proyectos para los Centros de Emergencia y Estabilización Médica. No hubo intromisión de otras entidades en la elaboración de los proyectos de su administración”.

Pastor reafirmó que no hubo tal préstamo con China, como dijo Matheu, y que “los fondos no reembolsables provenientes de la cooperación china se priorizarán en la reconstrucción de las escuelas públicas a nivel nacional”.

Finalmente, Rodolfo Pastor consideró que la gestión de José Manuel Matheu fue honesta y pidió que no manchara ese legado.

“Doctor Matheu, consideramos que su gestión en la SESAL fue honesta y bien intencionada, enfrentando un reto formidable en la reconstrucción del sistema sanitario hondureño. No manche su legado elucubrando sobre ilegalidades que, de haber ocurrido, habrían sido su responsabilidad”, cerró.