“Yo a ella no la conozco, nunca en mi vida la he visto”: Tirso Ulloa se defiende

Ellos, según dijo, son afines a Jorge Cálix.

“Yo hasta el momento no he renunciado, yo sigo trabajando normal. Utilizaron a una señora que se llama Xiomara Ávila Reyes (quien supuestamente es la víctima). Yo a ella no la conozco, nunca en mi vida la he visto”, explicó.

El secretario de Sedesol, José Carlos Cardona, es quien dirige al Consejo de Directivo del IP y supuestamente aceptó la renuncia de Ulloa.