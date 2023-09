Servicio Civil se seguirá rigiendo con la misma ley

Diversos sectores alertaron de la intención del Poder Ejecutivo de suprimir la legislación vigente del Servicio Civil, pues consideran que sería otra ilegalidad. “No es simplemente con un PCM, sino que la organización nace desde la ley y por lo tanto tendría que ir al Congreso Nacional”, explicó Gustavo Solórzano, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

“La Constitución manda de que las relaciones entre empleado y el Estado se rigen a través del Servicio Civil”, agregó.

Para analistas constitucionales se mantienen en la misma línea de respuesta de que sería un delito si abrogan la Ley vía PCM y no por el Congreso Nacional. “Este sería un abuso porque ellos no tienen facultades, ellos no son el Poder Legislativo, pueden tener iniciativa de ley”, manifestó el abogado Oliver Erazo.

El experto Raúl Pineda Alvarado agregó que esto “el caso de Servicio Civil sería algo arbitrario, pero el Ejecutivo no debe de pensar en esto, hay otras prioridades”.