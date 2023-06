Fuerte rechazo a reglamentar Ley de Educación Integral

Dania Muñoz, representante del movimiento Por Nuestros Hijo indicó que no están de acuerdo con la ley, porque no fue socializada con los padres de familia.

Del movimiento indicaron que no están de acuerdo ni con la ley ni con el reglamento, por lo que no permitirán que sus hijos sean adoctrinados con ideología de género impuesta ni acorde a sus principios.

Sponda aseguró que con la ley no se impondrán ideologías que no vayan de acuerdo con los principios. “Quiero dar una garantía al pueblo hondureño que no vamos a ir a enseñar filosofías o ideologías que no obedecen a nuestros principios y nuestras formas de creer y de pensar”, dijo.

El funcionario recalcó además que no se utilizará la guía de inclusión de género.

Durante la socialización varios sectores mostraron su apoyo a la ley, por lo que se acordó crear una comisión que se encargará de construir el reglamento. También se definió una segunda reunión para el viernes 21 de julio en la ciudad de San Pedro Sula.