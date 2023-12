Microempresas poscovid se posicionan en el mercado

En San Pedro Sula, Jenny Paz creó Serviprodin para vender, inicialmente, mascarillas, gel y equipo de bioseguridad. En 2023 comercializa, además de estos artículos, otros de seguridad industrial.

Antes de que llegara el covid-19 “había tenido gemelas y eso me dificultaba trabajar (...), yo faltaba mucho al trabajo; no encontraba a alguien que cuidara a mis hijas. Al final en la empresa donde trabajaba me dijeron que ya no podía seguir. Como tenía una experiencia laboral de diez años en vender equipo de seguridad industrial entonces dije: ‘Señor, si esta es la oportunidad, ayúdame’”, dijo Paz en entrevista con Diario LA PRENSA.

Serviprodin vende equipo de protección personal y seguridad industrial certificado desde un establecimiento que tiene entre la 6 y 7 calle del barrio El Benque de San Pedro Sula. Genera en total cinco empleos.

“En este momento tenemos una oficina para atender a los clientes. Nosotros visitamos clientes, hacemos las cotizaciones y les entregamos el equipo a los clientes. La idea y visión es abrir una sala de ventas grande donde el cliente pueda ver el equipo y comprarlo”, dijo.