Conductores llevan 15 meses con placas de papel en el país

Las autoridades dieron a conocer que la empresa a la que se le adjudicó la venta de las placas se retiró y el nuevo proceso de licitación aún no comienza por los cambios administrativos que ha habido en el IP , lo que significa que el resto del año no habrá placas.

Autoridades del IP informaron que “para vehículos de carga pesada que cuentan con una concesión del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (permiso de explotación) se les asignan placas, ya que placas para ese rubro sí tenemos en existencia, únicamente no tenemos placas para vehículos de uso particular, motocicletas y carros”.

Johnny Ortiz , dirigente de taxis, dijo que a la hora de delinquir, malhechores les quitan las placas a los carros, y al no haber placas físicas desde el año pasado no es extraño para la Policía Nacional ver un carro sin placas, lo que facilita el delito.

SAN PEDRO SULA. En Honduras utilizar la placa de papel o permiso temporal tiene la misma validez que la placa de metal; sin embargo, circular en otros países de la región con esto no es posible.

Benjamín Castro, dirigente del transporte pesado, manifestó que como transporte no tienen problemas por falta de placas, ya que las placas que utilizan son de alquiler y de esas sí hay en existencia; sin embargo, señala que todo aquel que quiera salir del país a otros países de la región en carro particular, sin placa o placa de papel, no puede hacerlo.“Eso es así, no pueden a ningún país ni con placa de papel ni con licencia de papel”, aseveró Castro, quien forma parte del Consejo Nacional de Seguridad Vial.

El IP dio a conocer a Aduanas desde el año pasado que la placa virtual es utilizada temporalmente, ya que en la actualidad no se cuenta en su stock de nomenclatura H, que corresponde a placas usadas en los vehículos particulares.

La placa virtual corresponde a la nomenclatura, a su correlativo alfabético de la AZ, en los rangos comprendidos del 0001-9999 (JAA0001).

“En virtud de lo anterior, se les informa que los vehículos que porten la nomenclatura tienen la misma validez que la placa H, y aquellos ciudadanos cuyo vehículo porte esta placa temporal que deseen salir del país y estos cumplan con los requisitos establecidos por el Servicio Aduanero, pueden salir del país”, informó Aduanas en una circular.