Arsa advierte de la venta ilegal de las PAE en Honduras

Pese a su legalidad, la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (Arsa) informó que se está vendiendo de forma ilegal la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) en el territorio nacional.

“En inspecciones de oficio, la Arsa ha realizado el decomiso de pastillas “P.P.M.S”/Plan B, en distintos establecimientos como farmacias, abarroterías y mercaditos de San Pedro Sula y Choluteca”, detallaron.

También alertaron a la población de no consumir este medicamento porque, al no contar con su respectivo registro sanitario, no es posible garantizar la seguridad, calidad y eficacia de estas pastillas.

“La agencia procederá a retener, decomisar, destruir y alertar a la población sobre la comercialización de fármacos no autorizados que puedan atentar contra la salud de la población”, explicaron.

El gobierno legalizo el uso, venta y comercialización de la píldora exclusivamente en casos de violaciones sexuales, según órdenes de la presidenta Xiomara Castro en marzo de este año.

Elisa Raudales, quien es provida, aseguró que esta situación solo traerá que al año haya un alto porcentaje de abortos.