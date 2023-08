Por apagones pobladores bloquean carretera en Baracoa, Cortés

Un grupo de pobladores bloquearon este martes la carretera que conduce de San Pedro Sula a Puerto Cortés a la altura de Campana del sector Baracoa, Cortés.

Los vecinos del sector dicen que llevan cinco días sin el servicio de energía eléctrica y por eso decidieron manifestarse en la carretera CA-13.

“Ya no aguantamos, los alimentos se nos arruinaron. Un día solo tuvimos energía dos horas y no es justo porque hay niños y ancianos con enfermedades que no soportan tanto calor”, denunció uno de los manifestantes.