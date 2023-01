Graban y denuncian a gerente de Sanaa insultando a empleada

El gerente general del Sanaa, Leonel Gómez Sánchez, fue grabado insultando a una empleada que le preguntó si podía salir una hora antes del horario establecido.

“Usted quería trabajar aquí, ahora apret...”, le grita en la oficina Gómez.

“A mí no me grite así porque no se lo voy a permitir, vaya grítele a su mujer que yo mujer suya no soy”, le responde la empleada que lo está grabando con el teléfono móvil.

“Entonces córrame por escrito que yo malos tratos no se lo voy a permitir”, agrega la joven que le reclama que deje de desquitarse con ellos los problemas personales.

“Usted fue la que estuvo rogando por venir acá”, le recuerda Gómez.

Agrega en un tono alterado: “no me anden haciendo esas put... preguntas. Cuántos meses tengo de decirles que no me anden haciendo esas preguntas si saben que Leonel no les va a dejar salir temprano”.

Después que el video se hiciera viral en las redes sociales, Leonel Gómez, explicó que las imágenes corresponden a hace varios meses y que pedía disculpas por sus acciones contra las empleadas del Sanaa.

También explicó que el video salió a la luz hoy porque hubo traslados.