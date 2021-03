Liberales y nacionalistas contarán una vez los votos; Libre, tres

La responsabilidad de contar los votos no corresponde a los partidos Maribel Espinoza, vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, considera que por no haber una nueva ley electoral los partidos políticos optan por contar los votos. “La transparencia que todos deseábamos se hubiese logrado con una nueva ley electoral, estableciendo con claridad todos los mecanismos para asegurarnos que el voto de los ciudadanos no va a ser manipulado. Sin embargo, ante la falta de la voluntad política, especialmente del partido de Gobierno, no se logró consensuar y aprobar una nueva ley electoral para las elecciones primarias”, criticó. Espinoza dijo que “aunque los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo (…) la responsabilidad de contar los votos no corresponde a los partidos, corresponde a los representantes de los partidos que integran la mesa y por otra parte estos están bajo la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral que finalmente va a contar los votos”. “Estamos en un proceso electoral muy atípico porque el partido de Gobierno ha estado boicoteándolo desde el primer día. Ellos indudablemente no están interesados en que haya transparencia, sino opacidad. En cuanto al mecanismo que va a utilizar Libre, es una decisión interna del partido que yo respeto. El problema que tenemos es que se le está dando más importancia a cosas menores y se está llamando al silencio a las cosas importantes, como es el censo electoral, cuya autenticidad garantiza la transparencia del proceso”, dijo. Pero aún “con todas estas dificultades”, Espinoza llama a los hondureños “a ir a votar teniendo en cuenta que en esta elección primaria se define parte de la historia de Honduras y por eso deben razonar su voto”. Maribel Espinoza, vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.