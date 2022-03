El barco más grande del mundo llega el domingo a la isla de Roatán

Gran expectativa hay en la isla de Roatán por el arribo este domingo 13 de marzo del crucero Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo.

La enorme embarcación zarpó el pasado viernes 4 de marzo desde el puerto Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, en su viaje inaugural.

Este es el quinto que visita la paradisiaca isla, de la clase Oasis de Royal Caribbean.

El crucero Wonder of the Seas tiene previsto estar todo el día en Roatán, para luego zarpar a San Juan, Puerto Rico, después de sus escalas en Coco Cay y Nassau en las Bahamas.

Este barco crucero fue construido en St. Nazare , Francia, posee unas dimensiones de 64 metros de ancho y 362 metros de longitud desde proa a popa. Tiene capacidad para 6,988 pasajeros y una tripulación de 2,300 personas.

El puerto de Roatán adonde atracará el moderno y lujoso crucero reanudó operaciones el 10 de agosto de 2021 tras la pandemia.

Al 28 de febrero del presente año se han recibido 125 embarcaciones con aproximadamente 170,460 pasajeros, con un promedio de un 45% de ocupación de pasajeros, como medida de precaución por la pandemia.