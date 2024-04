Diez horas lleva toma en el aeropuerto Golosón de La Ceiba

”Es un derecho, y deberían tener estacionamientos para los empleados , y más personas, como pilotos, los que laboran en los otros departamentos técnicos. Se que este aeropuerto no está generando lo que debería, pero no es culpa de nosotros, que los políticos no hagan que la Ceiba, genere lo que debe , y a nosotros nos quieren cargar con la cuenta”, reaccionó Cooper.Algunas empresas aéreas realizaron sus vuelos, a pesar de la toma. “El acceso está cerrado, nosotros somos los que prestamos los servicios de tránsito aéreo. Así que puede pasar todo mundo, no hay inconveniente; pero nadie se mueve hoy, porque no hay vuelos. Operativamente está cerrado el aeropuerto”, recalcó.Jose Osman Paz, representante de la compañia AeroCaribe, recordó que antes de esta medida, “estábamos pagando trimestralmente 350 lempiras, el incremento que se enunció ya, es 800 lempiras, pero no trimestral, es mensual, algo que nos parece super oneroso”, cuestionó.Lamento que por esta decisión del concesionario, se estén afectando las otras entradas económicas del aeropuerto. “Porque cada persona que aborda un avión en este aeropuerto, paga sus impuestos de salida”, dijo.”Tenemos un cálculo aproximadamente de unos 850 pasajeros que se mueven por este aeropuerto. Es decir muy debajo de la realidad, más en eso en los vuelos comerciales y privados, que vienen y van para otros países, el impuesto para salir al exterior es mayor que el local”, mencionó Paz.Mediante un comunicado de prensa, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), aclaró, que personal técnico, “tanto como controladores aéreos y personal administrativo se encuentran en sus puestos de trabajo y el desarrollo de sus actividades están normales, asimismo las operaciones aéreas se mantienen operativas al 100 por ciento esta terminal aérea y a nivel nacional”, reza la hoja de prensa.”La AHAC, actualmente está en pláticas con el concesionario del Servicio de Administración Nacional SAN/ EHISA, para coordinar las mejores acciones en beneficio de la sociedad hondureña”, aclaró el comunicado.