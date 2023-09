28 alcaldías sin publicar datos sobre el salario de sus alcaldes

Algunas de estas alcaldías no tenían información en la plataforma, pero sí lograron responder a través del Sistema de Información en Línea Hondureño ( Sielho ), lo cual facilitó el análisis.

Pese a que la ley establece que todas las instituciones públicas deben publicar información de oficio (exceptuando los casos de reserva) y responder a la solicitudes de información, hay 28 municipalidades que no han reportado información sobre los salarios de sus alcaldes desde 2022.

Sin embargo, otras no tienen publicadas sus planillas en la sección “remuneración de empleados” y tampoco respondieron las solicitudes de información.

Este rotativo, mediante la búsqueda de información, verificó que de las 28 alcaldías que no pudo analizar, 8 no cuentan con información del actual período 2022-2026, pero sí de la administración 2018-2022.

Mientras que 20 no han publicado información sobre los salarios de sus alcaldes en ambos períodos. De la mayoría de municipalidades sin información no hay notas aclaratorias o que justifiquen la ausencia de datos.

En el caso de La Unión, Olancho, durante los meses que este rotativo realizó el análisis, entre mayo y junio, en el portal publicaron una nota en la cual aclararon que no se subían los documento por falta de la firma de la alcaldesa. Posteriormente sí subieron las planillas, pero el período estipulado de recolección de información llegó a su cierre.

Otro caso en el que sí se publican las planillas de pago pero no detalla el motivo por el cual no aparece el salario del edil ocurre en Las Vegas, Santa Bárbara. Este medio se comunicó con el alcalde, Víctor Hugo Tejada, para consultarle sobre el tema, pero no dio respuesta.

Obligación

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Honduras (Amhon), Nelson Castellanos, detalló que las alcaldías tienen su respectivo Oficial de Información Pública (OIP) encargado de subir la información al portal en los primeros 10 días de cada mes.