Además, se excluyen a 24 jefes municipales que, de acuerdo con información subida al portal de transparencia, no devengan sueldo de la alcaldía, sino que mediante una licencia salarial cobran su sueldo como profesores o médicos del sector público, ya sea en el período actual, en el anterior o en ambos.

Al recolectar la información, este rotativo solo pudo analizar 219 alcaldías debido a que 54 de ellas no poseen información acerca de los salarios de sus alcaldes o algunas poseen información parcialmente de ciertos años. En ellas, cabe la posibilidad de que algunos alcaldes no cobren su sueldo, pero al no poseer alguna nota aclaratoria no se puede certificar que se así.

La razón por la que se analizó el sueldo bruto se debe a que si el sueldo neto (el sueldo final tras aplicarse las deducciones o bonificaciones), este no es fijo y puede ser distinto cada mes.

Para hacer la comparativa, se tomó de referencia los sueldos brutos de ambos períodos. Es decir, el sueldo base estipulado, el cual no contempla deducciones, retenciones ni bonificaciones.

Con un tono a la defensiva, se excusó diciendo que este medio no tiene las facultades para hacer investigaciones, solo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), pese a que la información a la que se accedió es de dominio público para toda la ciudadanía.

Este rotativo se contactó con el alcalde Flores para consultarle la razón de su aumento salarial. Ante la consulta, el edil no dio justificaciones sobre su nuevo salario.

Este equipo periodístico intentó comunicarse también con el alcalde de Sabanagrande, German Díaz, quien aumentó su salario en un 58%, pero no obtuvo respuesta.

Hasta la fecha, no existe un marco legal que regule los incrementos salariales de los alcaldes, por lo que todo ajuste se escuda en la autonomía municipal contemplada en el artículo 12 de la Ley de Municipalidades

Pese a que desde la Asociación de Municipalidades de Honduras (Amhon) no están de acuerdo con los incrementos desproporcionados, al ser una organización gremial no pueden interferir en la decisión que tome la corporación municipal sobre si aumentar o no su sueldo.

“Dentro de la autonomía municipal no existe un límite. Precisamente, la autonomía permite que los regidores a nivel de conciencia puedan definir su salario”, enfatizó Nelson Castellanos, presidente de la Amhon.

Esto quiere decir que no solo es el alcalde quien se beneficia con el aumento salarial, sino también los vicealcaldes y los regidores con sus remuneraciones o sus respectivas dietas (pagos por cada sesión).

Castellanos, quien también es alcalde de Concepción del Sur, Santa Bárbara, explicó que los efectos de la inflación han producido que algunas alcaldías aumenten sus salarios como un reajuste por el costo de vida.

No obstante, el líder de la Amhon subrayó que no es justificable que esos factores avalen aumentos salariales exorbitantes, y menos si no van de acorde a las condiciones de desarrollo del municipio.

Por su parte, Juan Carlos Aguilar, subdirector de Transparencia y Democracia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), los aumentos significativos en los salarios impactan negativamente a las arcas municipales, principalmente en aquellas alcaldías con bajo nivel de desarrollo.

A su juicio, ese dinero podría ser reorientado en los presupuestos para invertir en atender las necesidades del municipio y de los habitantes.

En ese caso, Castellanos, quien también es alcalde de Concepción del Sur, destacó que lo que sí se puede realizar desde el gremio de alcaldes es asesorar a las municipalidades y brindarles recomendaciones sobre el manejo de su presupuesto, pero sin intervenir para no entrar en contradicción con la autonomía municipal amparada por ley.

En ese sentido, consideró importante que la Amhon haga estudios correspondientes para evaluar si la municipalidad se encuentra en condiciones para aumentar los salarios de la corporación.

“Vale la pena hacer una revisión de esas alcaldías que se han aumentado más del 50%, así como el análisis del impacto presupuestario. Hay que hacer los análisis respectivos en aquellas alcaldías pequeñas y tratar de orientar sobre el impacto presupuestario que puede tener”, comentó Castellanos.

Por su parte, Juan Carlos Aguilar, sugiere que la Amhon diagnostique cómo están funcionando las líneas presupuestarias y cómo deberían funcionar cada una de las municipalidades según las transferencias del gobierno central y de los fondos que recaudan.

“No se pueden tener salarios abusivos en una municipalidad que no recibe una cantidad de dinero lo suficientemente holgada. Estas situaciones lo que promueven es más desigualdad, más brechas que impiden el crecimiento y estaríamos viendo el puesto de alcalde como una prebenda política para obtener un salario no justificado y sobredimensionado”, sentenció Aguilar.