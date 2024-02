“Inscripción de nuevos socios a la CCIC es legal, pero falta a la ética y moral”: René Bendaña

“Siento tristeza, más que todo, porque este es un proceso limpio, no podemos exigirle a las autoridades que sean correctas si nosotros no lo estamos haciendo. Lastimosamente es algo que lo permiten los estatutos, pero no es moral ni ético, porque con dinero o pagando afiliaciones solo para propósitos electorales”, aseveró Bendaña a Diario LA PRENSA.