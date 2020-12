El 11 de enero llegará primer lote de la nueva identidad

Más de 30,000 reclamos tiene el RNP TEGUCIGALPA. Las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) reportaron que hasta la fecha han ingresado más de 30,000 reclamos de personas que hicieron el proceso de enrolamiento y tienen errores en sus datos. Óscar Rivera, comisionado del RNP, indicó que del total de reclamos que se han presentado, la mayoría son por la captura de fotografía, le siguen unos nueve mil ciudadanos que tienen problemas porque el centro de votación que aparece no es que les corresponde. Los demás reclamos que se presentan son por error en los nombres o apellidos, lugar de domicilio, y si está habilitado para ejercer el sufragio. “Todos están al día y ya revisados, en los próximos días se enviará la primera respuesta al CNE con los datos procesados”, dijo el funcionario. Rivera recordó a las personas que aún no han cotejado sus datos lo hagan a través de la página www. cne.hn y den clic en el apartado de censo nacional electoral provisional, allí deben llenar sus datos y verificarlos, al tener un error deben dar clic en reclamo y llenar los datos que le piden. Anunció que la fecha límite para verificar los datos y hacer reclamos es hasta el miércoles 30 de diciembre. Las personas que no puedan realizar la verificación desde su computadora o celular, o que no cuentan con Internet, pueden acercarse a las unidades de enrolamiento más cercanas para que el personal del RNP le ayude hacer los reclamos correspondientes. Después del 30 de diciembre no se aceptarían reclamos, por lo que el comisionado hizo el llamado a la población a que verifiquen sus datos.