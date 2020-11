Egresados de Medicina y Odontología de la Unah piden entrega de títulos

Tegucigalpa.



Alumnos egresados de las carreras de Odontología y Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) realizaron un pronunciamiento dirigido a las autoridades de la máxima casa de estudios del país, en el que piden una pronta entrega de títulos.



Y es que entre los meses de marzo y agosto de 2020 aproximadamente 850 estudiantes egresaron de las carreras de Medicina y Odontología, tanto en la Ciudad Universitaria (en Tegucigalpa) y el campus Unah-vs (San Pedro Sula).



En uno de los considerandos del pronunciamiento, el grupo de egresados indica que "hemos cumplido con nuestro servicio social obligatorio durante el año 2020, como se establece en los planes de estudios de nuestras carreras".





Otro punto refiere que debido a que no tiene el cartón que los faculta como médicos y odontólogos no han podido conseguir empleo o becas de estudios. "Muchos de nuestros colegas han invertido enormes cantidades de dinero derivado de sus ahorros que con mucho esfuerzo han obtenido para poder seguirse desarrollando en programas de residencias, especialidades y maestrías a nivel nacional y en otros países. También afectando a algunos colegas aspirantes a becas para continuar sus estudios, las cuales están a punto de perder por no contar con su título de pregrado".



Los egresados recuerdan a las autoridades de la Unah que la Secretaría de Salud no permite ni admite contrataciones con cartas o constancias de egreso, por lo que es imposible conseguir empleo.



En ese sentido, los egresados piden "prontas respuestas" con relación a la entrega de sus títulos académicos. Asimismo, que se asignen docentes para revisión de monografías y a los docentes que ya se encuentran asignados que realicen la revisión de las mismas, así como la entrega de carta de aceptación de monografía en la carrera de Odontología.