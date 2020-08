Ana Paola Hall: "Estoy a favor de reformas constitucionales para segunda vuelta en 2021"

Tegucigalpa, Honduras

En dos tuits, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, ratificó hoy su "postura a favor de la reforma constitucional para regular la segunda vuela y que se aplique en 2021. Fui la primera en adoptar esta postura en el CNE, consta en el acta".

Seguido escribió: "como funcionaria pública que prestó juramento ante la Constitución no apoyaré que se utilice el CNE como plataforma política de ningún partido. Mi compromiso superior es con Honduras. Mi voto siempre a favor de la segunda vuelta, la institucionalidad y la democracia".

Horas antes, la consejera presidenta del CNE, Rixi Moncada, también en Twitter, posteó la iniciativa de ley para la segunda vuelta electoral fechada el 18 de agosto de 2020 y firmada por ella, en la que señaló: "Hoy, el pleno del CNE con los dos votos del bipartidismo, obstruyó la iniciativa de ley para la segunda vuelta en elecciones generales 2021".

El CNE se integra por tres consejeros propietarios y dos suplentes. Rixi Romana Moncada, de Libre, Ana Paola Hall del Partido Liberal y Kelvin Fabricio Aguirre del Partido Nacional. Cada uno ostentará por un año la presidencia del órgano electoral.

Reforma constitucional

Después de enviar los tuits, Hall amplió sus conceptos en el noticieron TN5, explicando del por qué votó en contra de que el CNE enviara la iniciativa al Congreso Nacional sobre la segunda vuelta electoral para 2021.

"Lo más consecuente para poder aplicar una segunda vuelta electoral en 2021 era una reforma constitucional. La otra vía que era una consulta, desde mi punto de vista no podía hacerse en primarias porque -a estas elecciones- solo va el voto duro de los partidos políticos, por lo cual no habría una participación ciudadana adecuada y en generales ya no daba tiempo para ser aplicada después de la misma, por lo tanto debía hacerse una consulta independiente, autónoma, solo para preguntar para la segunda vuelta e incluso para preguntar sobre otros temas a la ciudadanía, porque nunca se les ha consultado.Por lo tanto la vía para poder aplicarse esta reforma es la constitucional para ser aprobada este año y ser ratificada a inicios de la Legislatura de 2021. Yo desde antes de agosto había manifestado mi postura a favor de la reforma constitucional".

"El 12 de agosto tuvimos otro pleno, volví a ratificar mi postura ya más detallada, más desarrollada, y lo que hoy (viernes 28 de agosto) se discutió era el envío de una iniciativa de ley al Congreso Nacional. Nosotros hemos tenido antes la experiencia de sentarnos a discutir de cómo se iban a hacer las remisiones al Congreso y ya hemos llegado a acuerdos de que las remisiones al Congreso se tengan que hacer cuando haya unanimidad en el Consejo Nacional Electoral al fin de evitar que se politicen las posturas que son institucionales, por esa razón no acompaño la remisión en este momento, tomando en cuenta la institucionalidad, el uso que se hace a veces de algunos partidos políticos de las instituciones para hacer sus plataformas cuando realmente los brazos políticos están en el Congreso".

"Mi voto es a favor de la segunda vuela, la consejera (Rixi) Moncada apoyó mi postura, pero no voy a mandar nada al Congreso que no sea una acuerdo unánime. Hay una postura, el Congreso ya tiene unos proyectos, que son tres, según información que es pública, el último presentado por el diputado Mario Segura (liberal).El Congreso tiene su labor, nosotros tenemos nuestra labor. No somos nosotros los que decidimos el tema de la segunda vuelta, no se ha obstaculizado nada al respecto a la discusión de la segunda vuelta porque esto corresponde al Congreso Nacional y no al Consejo Nacional Electoral".

"El Congreso ya tiene la presión (de discutir la vuelta) los diputados ya están enterados y son suficientemente capaces y tienen la responsabilidad de discutir los proyectos que tienen en su mesa. El Consejo Nacional Electoral no debe servir para ejercer este tipo de presiones. Nosotros estamos para revisar otras labores. En este momento tenemos tareas muy apremiantes que desde nuestro punto de vista son en las que nos tenemos que estar enfocando. Tenemos temas de definición de bodegas electorales, de sistemas de transmisión, escrutinio y divulgación de resultados. Son esos los temas que deben ocupar la agenda de una institución que está a punto de convocar a elecciones", puntualizó Hall.