El coronavirus ya está en al menos 34 barrios de La Ceiba

LA CEIBA.

De los aproximadamente 300 barrios y colonias con que cuenta la ciudad de La Ceiba, en al menos 34 se han reportado casos de coronavirus, y la colonia Suyapa sigue siendo la de mayor contagio, sumando a la fecha seis casos.

Hay que destacar que los pacientes que residen en este sector se recuperaron, según información de las autoridades sanitarias.

Le siguen el barrio Sierra Pina con 5, Los Maestros, Armenia Bonito y El Sauce con 4. En esta última colonia se reportó la muerte de una persona del sexo femenino de 77 años. Otros sectores como Danto, Sitramacsa y San Martín suman 3, para citar los que más casos presentan.

El departamento de Atlántida reporta unos 104 casos de Covid-19, 84 de estos son de La Ceiba y le sigue Tela con 16.

Las autoridades sanitarias de esta región consideran que los puestos de control con vigilancia controlada adoptados por la mayoría de los patronatos en sus sectores ha evitado que se propague la enfermedad.

“Ellos han hecho un arduo trabajo, han trabajado bastante en la prevención. Se han aumentado los casos porque era lo esperado, y en La Ceiba más porque es la ciudad más poblada. Recuerde que por cada contagiado se esperan más personas con COVID-19, es una enfermedad que se transmite fácilmente”, dijo la doctora Sara Alberto, directora del Hospital Atlántida.

De las aldeas cercanas a La Ceiba, solo la comunidad garífuna de Sambo Creek ha reportado casos de coronavirus. Los habitantes de ese sector han reforzado las medidas de bioseguridad, controlando el ingreso de las personas al lugar.

“Estamos desinfectando todos los vehículos que llegan y las personas también. Nadie entra sin ser desinfectado, además, si las personas que vienen no son del pueblo, les decimos que si no vienen a hacer algo de necesidad que mejor se queden en sus lugares. No queremos mayor contagio aquí, por eso nos esforzamos”, manifestó Felícito Núñez, presidente del patronato de Sambo Creek.

En la unidad de coronavirus del Hospital Atlántida hay seis pacientes sospechosos de tener Covid-19, cuatro de ellos están estables, mientras que dos se encuentran delicados de salud.

El departamento de Atlántida reportaba hasta ayer por la tarde seis fallecidos.