Feria "Emprende la Navidad", un espacio de oportunidades en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.

En la ciudad de La Ceiba se desarrolla la feria "Emprende la Navidad", la cual consiste en darle el espacio a emprendedores para que puedan promover sus productos y servicios en la localidad de D’Plants 0101.

La idea es conceder el espacio a emprendedores formales y no formales con el fin de incentivarlos a crecer y que puedan tener un lugar donde puedan mostrar y ofrecer sus productos en estas fechas.

Este es un apoyo colectivo, ya que los clientes, amigos, familiares y conocidos de todos los distintos emprendedores que participan, llegan y conocen las diferentes empresas, sumando clientes potenciales para cada uno de los participantes.

Además, se le da el espacio a artistas locales para que puedan amenizar la feria y también se den a conocer. Este proyecto de emprendimiento comenzó con una idea y poco a poco ha ido mejorando.

La iniciativa de esta feria es liderada por la emprendedora Daniela López.

Daniela López, quien es la piloto del proyecto, es una joven ceibeña, arquitecta de 28 años, es una emprendedora en el rubro de viveros ornamentales y en la arquitectura del paisaje.

Su negocio comenzó al poco tiempo de estar trabajando en esta área y ha tenido la oportunidad de realizar proyectos de diseño y construcción de jardines dentro y fuera de la ciudad, además de personalidades reconocidas que han confiado en su capacidad y trabajo.

Lo que motivó

"Me motiva el apoyar a los demás, yo empecé de abajo y he recibido muchísimo apoyo de diferentes personas, sé lo difícil que es emprender. Doy gracias a Dios por que me siento bendecida con el apoyo que he recibido de mi familia, de otros empresarios, de los diferentes medios de comunicación y que incluso mi idea fue la semilla de muchas otras ferias que ahora se están realizando en la ciudad", expresó López.

"La idea para 2020 es seguir realizando ferias de emprendimiento al menos una vez al mes, ya que conlleva bastante trabajo y esfuerzo" Daniela López, emprendedora hondureña

"Yo permito que la gente me conozca, sepa cómo he venido trabajando con mi proyecto, sé que muchos me ven como un ejemplo a seguir, incluso empiezo a tener muchos seguidores en mis redes sociales", agregó la ceibeña.

Días de feria

Las ferias de "Emprende la Navidad" son todos los jueves, viernes y sábado de diciembre, en cada semana hay diferentes emprendedores participando. En total se inscribieron alrededor de 25 emprendedores de distintos rubros para participar en las diferentes fechas.