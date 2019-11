Estados Unidos publica protocolo del “tercer país seguro”

Acuerdo de tercer país seguro: Ricardo Puerta Tegucigalpa. En el caso de Honduras, este acuerdo aplica, primero a los extranjeros que están pasando por Honduras y al pasar pidieron refugio diciendo que ellos van a seguir hacia la frontera de México con Estados Unidos a pedir asilo. Pero con esa figura del tercer país seguro, todas esas personas que pasaron por Honduras e hicieron eso, cuando pidan asilo en Estados Unidos, mientras esperan la decisión de la solicitud de asilo, van a estar en Honduras esperando. La pregunta es, ¿y los hondureños?, ¿cuántos hondureños están estancados en la frontera de Estados Unidos y México y a dónde los van a deportar? Tienen que deportarlos a otro país que no sea su país de origen. En el caso de los hondureños imagino que el número grande de extranjeros que está pasando por Honduras se aplica a nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos que van a aparecer en buen número. La pregunta es: tercer país seguro, ¿pero de qué? No saben si las condiciones que van a encontrar van a ser inferiores que las que tienen en su país o serán iguales. Porque al llegar al país, Honduras tendría que sostener a esta gente. Esto va a provocar cierto resentimiento porque se les van a proporcionar bienes y servicios a los extranjeros en territorio hondureño que el 66% de la población hondureño no tiene. Hay un costo económico y de resentimiento que se puede generar”.