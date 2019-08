Luis Zelaya no llegó a la audiencia de conciliación con su madre

Tegucigalpa, Honduras.



Ni Luis Zelaya, excandidato presidencial, ni sus cuatro hermanos llegaron hoy a la audiencia de conciliación en la que estaban citados con su madre Martha Elena Medrano de 79 años, después de que ellos interpusieran una demanda civil pidiendo la nulidad del testamento.



"Yo esperaba verlos, que hubiesen razonado y que me dijeran que yo debo administrar ese alquiler, pero no vinieron. Solo les digo que nunca fui una mala madre. No les estoy quitando nada", dijo Medrano al salir de los Juzgados de Letras de lo Civil en Tegucigalpa.



Medrano comentó que no ha vuelto a hablar con Zelaya ni con sus otros hijos.Soy una persona de la tercera edad y no necesito andar en ese tipo de problemas".



"Esperaba tener una conversación con ellos, pero son adultos y yo no puedo mandar en el corazón ni en el pensamiento. A mi el único que me ayuda es mi hijo Iván".



La señora lamentó que no los crió así, "ellos tuvieron una vida de ejemplo, un gran padre, honorable. Fueron 60 años que estuvimos juntos. Emocionalmente para mí esto es difícil", manifestó.



Medrano dijo que confía en la justicia y que los jueces y las leyes hondureñas harán lo correcto. La audiencia de conciliación fue pospuesta para el próximo 14 de octubre. Hasta el momento el político no se ha pronunciado.



Antecedentes



El pasado 1 de marzo de este año, el político Luis Zelaya y cuatro hermanos más interpusieron una demanda testamentaria.



La noticia se conoció, luego de que Martha Medrano dijera a los medios comunicación que sus hijos Luis Orlando, José Rodolfo, Isidro Roberto, Omar Edgardo y Martha Lizeth, fueron los responsables de demandarla por el testamento de su padre Roberto Zelaya, después de su muerte.



Los hermanos Zelaya buscan la nulidad del testamento dejado por el señor Roberto Zelaya, informó el abogado defensor de Medrano.



“Mi padre murió de una caída y antes de morir dijo que su mujer tenía que continuar con el legado, le pido a mis hermanos que detengan la demanda, porque ella tiene derechos”, dijo Iván Zelaya, el único de los hijos que no la demandó y que la acompaña en el proceso.