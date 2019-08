Diputado pide que 'pastilla del día después' deje de ser prohibida en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



La prohibición de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) vuelve a ser tema de debate en el Congreso Nacional de Honduras.



El aborto no es permitido por la Ley en Honduras; la comercialización de la "pastilla del día después" no es la excepción.



Mario Noé Villafranca, diputado y cuarto vicepresidente del Congreso Nacional, manifestó ayer que se revise la legislación del país para que este método anticonceptivo deje de ser prohibido.





Esta no es la primera vez que se pide que sea reformada esta ley, la cual está en vigencia desde el año 2009.

Manifestación Mario Noé Villafranca, que se revisé la legislación hondureña para que deje de ser prohibida la (PAE), Píldora Anticonceptiva De Emergencia.#SesiónLegislativa pic.twitter.com/8dfsL0Adjp — Congreso Nacional (@Congreso_HND) August 14, 2019



En 2014 un diputado pidió que esta ley se derogara; su moción fue apoyada por organizaciones feministas y de derechos de la mujer, sin embargo no pasó se aprobó la reforma.



Hasta julio de 2017 se habían interpuesto tres acciones jurídicas ante la Corte Suprema de Justicia para la despenalización de la PAE.



A pesar de que la ley lo prohibe, la píldora se vende de forma clandestina en San Pedro Sula y Tegucigalpa, principales ciudades del país. Un equipo investigativo de diario LA PRENSA comprobó en 2017 que vendedores ofrecen la pastilla.



"Nosotros aquí somos muy cuidadosos con la venta de las pastillas del día después, hace algunos años la prohibieron. Antes todo mundo la vendía con libertad, pero ya no la fabrican aquí en Honduras. Nosotros la compramos en Nicaragua o en El Salvador y las introducimos por puntos ciegos, donde no hay aduanas", dijo en ese momento un vendedor de un mercado de Comayagüela.