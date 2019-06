Todo listo para el “Festival del choro y el vino” en Intibucá

Programación

Las actividades del 14 Festival del choro y el vino de 2019 comenzaron con la presentación oficial de las candidatas a reina del evento el viernes 7 de junio. Posteriormente se llevó a cabo la elección el viernes 14 en la Escuela de Aplicación Pedro Nufio de esa ciudad.



Jueves 20 de junio

6:00 pm Instalación de Expo feria gastronómica y artesanal en el Paseo Turístico.

7:00 pm Presentación de documental Explorando La Esperanza en el parque López.

8:00 pm Gran noche de inauguración en el parque López.



viernes 21 de junio

6:30 am Globo Anclado en el estadio municipal Romualdo Bueso Peñalba.

9:00 am Expo Venta gastronómica y artesanal en el Paseo Turístico.

10:00 am Apertura de exposición artística en la Casa de la Cultura. Exposición de piedra de obsidiana y pinturas nacionales en Opalaca Restaurante. Exposición de pinturas de los artistas Cicerón y Pedro Pablo en Café Mardú y exhibición de Mosaicos en el restaurante La Meseta.

2:00 pm Primer concurso de poesía de montaña en la Casa de la Cultura.

3:00 pm Concierto musical en el parque López.

4:00 pm Chorito, evento infantil en el parque López.

5:00 pm Tarde de vinos en el parque López.

8:00 pm Tercer Festival Calle en La Gruta.



Sábado 22 de junio

6:30 am Globo Anclado en el estadio municipal Romualdo Bueso Peña.

9:00 am Expoventa gastronómica y artesanal en el Paseo Turístico.

9:00 am Exposición artística en la Casa de la Cultura. Exposición de piedra de obsidiana y pinturas nacionales en Opalaca Restaurante. Exposición de pinturas de los artistas Cicerón y Pedro Pablo en Café Mardú y exhibición de Mosaicos en el restaurante La Meseta.

10:30 am Gran desfile de carrozas desde el parque Juan Manuel Gálvez, pasando por el parque López hasta La Gruta.

1:30 pm Inauguración del Monumento a Los Choros en el paseo turístico El Quiscamote.

2:00 pm Desfile hípico desde el parque Juan Manuel Gálvez, pasando por el parque López hasta llegar a La Gruta.

2:00 pm Programa con invitados especiales en la Casa de la Cultura.

4:00 pm Concurso gastronómico a base de choros en el parque López.

5:00 pm Degustación de vinos locales en el parque López.

7:00 pm Gran desfile del fuego desde el parque.



Domingo 23 de junio

7:30 am Rol ciclístico MTB “Un paraíso en las alturas” (Lencas Bike Club), parque López.

9:00 am Expoventa y sopeada en el Paseo Turístico.

11:00 am Despedida y cierre con marimba en el parque López.