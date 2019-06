Edificios tomados y asambleas informativas este martes en la Unah

Tegucigalpa, Honduras.

Pese a que los portones de acceso a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) están habilitados, las actividades académicas y administrativas no se desarrollan con normalidad en algunos edificios de Ciudad Universitaria, en la capital.

A esta hora del día se ha reportado el cierre de los accesos en los edificios A1, A2, B1, B2, F1, D1, C1, C2, C3, J1, I1 y Ciencias de la Salud.

Se informó que el proceso de habilitación de aspirantes para las pruebas del 23 de junio, se realiza con normalidad en la oficina de Registro.

Simultáneamente, en horas tempranas se llevaban a cabo asambleas informativas en las afueras de Ciudad Universitaria a fin de definir las acciones a tomar en las próximas horas.

Posteriormente, al filo de las 9:00 am los jóvenes universitarios comenzaron una movilizacion en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, dificultando la circulación vehicular y de transeúntes.

Médicos mientras se alistaban para asistir a la movilización que inició en las afueras de la Unah.

Mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), personal administrativo y de servicio está laborando. En el caso de las actividades académicas, se reanudarán hasta nuevo aviso por parte de la regional.

-Anuncio de Plataforma de Educación y Salud-

La Plataforma de Defensa de la Salud y Educación anunció a través de una conferencia de prensa la tarde de ayer lunes, que hoy iban a seguir las protestas por parte de médicos y docentes en los 18 departamentos de Honduras.



"Convocamos a todos los departamentos del país a que intensifiquen las acciones mañana (hoy), y específicamente, en el caso de Francisco Morazán, iniciarán a las 7:00 am en la entrada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah)", expresaron.



La plataforma detalló que no reconocen a las personas que firmaron junto con el Gobierno en Casa Presidencial, pues aducen que "no asistió ningún representante autorizado", y que quienes lo hicieron "son personas ajenas" a la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación.

-Decretos derogados-

El Poder Ejecutivo anunció la derogación de los decretos PCM que han originado el conflicto en Salud y Educación, tras reunión con dirigentes magisteriales y como mediador Roberto Herrera Cáceres.



“Tras las conversaciones con el comisionado de Conadeh se ha planteado la necesidad de aprobar dos nuevos PCM, uno para el sector Educación y otro para el sector Salud, que incluyen en primer lugar, la instalación de una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la educación pública y también una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la salud pública en un esquema de participación de los diferentes sectores de la sociedad”, dijo Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.

Los universitarios se han sumado en apoyo a las protestas de docentes y médicos en el país.

"El compromiso que han asumido los dirigentes que han participado de este conversatorio y que ha dado este resultado, es suspender todo tipo de acciones que interrumpan la prestación de los servicios al pueblo hondureño, agregó el mandatario.



“Por eso llamamos a todos los maestros y médicos del país al igual que el resto del personal de salud y educación que regresen mañana (hoy) a los hospitales, centros de salud, escuelas públicas, centros educativos de toda la nación para reanudar los servicios a todos nuestros hermanos hondureños”, enfatizó.