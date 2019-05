Persiste la crisis en el Infop; marchan exigiendo clases

Tegucigalpa, Honduras

Más de 300 personas, entre estudiantes e instructores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), salieron a las calles ayer y quemaron llantas argumentando la defensa de la educación y salud pública.

Mientras, el sector empresarial amenaza con suspender las aportaciones porque no ve avances en las reformas concertadas.

El grupo encabezado por el Sindicato de Trabajadores del Infop (Sitrainfop) caminó ayer por la tarde desde las instalaciones de la institución hasta el Centro Técnico Hondureño Alemán con quema de llantas.

La semana pasada, el director ejecutivo del Infop, Roberto Cardona, convocó a los alumnos para que iniciaran las clases ayer lunes 13 de mayo; pero solo los de segundo año recibieron los talleres.

El problema ha dejado sin clases por más de cuatros meses a los estudiantes a nivel nacional; además, se había anunciado el cierre de los talleres técnicos y el despido de unos 350 empleados, de los que 80 serán del centro de San Pedro Sula.

Nolvia Sosa, presidenta de la seccional dos del Sitrainfop, manifestó que los talleres ayer fueron recibidos por los jóvenes. “La orden del director ejecutivo era que iban a clases los alumnos de primero y segundo ingreso, y lamentablemente el director regional de San Pedro Sula estaba despachando a los de primer ingreso porque, según él, no tenían el proceso administrativo; pero nosotros les dijimos que si los compañeros desde el 4 de febrero estaban haciendo nada por qué no aceleraron este proceso”, dijo Sosa.

Las autoridades a nivel nacional anunciaron que la matrícula para los estudiantes de primer año se haría en línea, pero originó malestar y rechazo en los padres de familia, debido a que manifestaron que ya habían realizado el proceso.



No hay despidos

Sobre los despidos, Sosa expresó que tuvieron una reunión con las centrales obreras, el director ejecutivo y el ministro del trabajo, Carlos Madero, y aseguró que quedaron descartados y entrarán a un proceso de evaluación de desempeño.

Roberto Cardona, director ejecutivo de Infop, expresó que se tendrá un ahorro de 200 millones de lempiras con la cancelación del contrato colectivo.

“Ya estamos en pláticas con la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras para que hagan propuestas de qué tipo de formación necesitan los estudiantes, agregó.

“Si no hacen reformas no se debe pagar”

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) amenazó nuevamente con suspender las aportaciones al Infop, ya que no hay avances en el proceso que se anunció para la reestructuración.

Mañana se llevará a cabo una reunión extraordinaria para determinar finalmente la decisión para respaldar a la dirección ejecutiva.

Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, declaró en la radioemisora HRN que la semana pasada el ministro de Trabajo, Carlos Madero, decidió suspender la reunión en la cual se iban a conocer los alcances de la propuesta que presentó el Cohep.

“Hay que preguntarle al ministro por qué no quiso hacerlo y por qué no convoca para conocer esos temas, solo prefiere cancelar las clases y al final por unas presiones es que las vuelven a impartir. En realidad creemos que no hay seriedad y creemos que no le da importancia al tema”, expresó Urtecho.

Agregó que en la reunión que tengan el miércoles se tomará una decisión. “Nosotros dimos una posición la vez pasada, se llegó a un acuerdo y no ha caminado absolutamente nada. No quieren hacer reformas, y el sector privado si no hacen reformas no debe pagar”, aseguró Urtecho a medios capitalinos.