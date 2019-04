El país también debe presentar al FMI plan de rescate de Hondutel

La estatal se volvió obsoleta: Rubén Sorto TEGUCIGALPA. La muerte lenta Hondutel se debe a que no ha recibido inversión para actualizar su tecnología.La industria de las comunicaciones todos los días experimenta una serie de transformaciones a una velocidad vertiginosa, lo que significa que la tecnología de hace cinco años hoy es obsoleta. Durante mucho tiempo a esa empresa no se le regresó las enormes utilidades que le generó a los Gobiernos durante varias décadas.Ahora se convirtió en una empresa con una operatividad rezagada frente a las compañías con las que compite en el mercado. Como ejemplo, una empresa que maneja hasta cuatro millones de líneas telefónicas, necesita unas mil personas; en cambio, Hondutel que maneja más de 300,000 líneas requiere de unos 2,500 empleados.

Yo dudo definitivamente que las autoridades reciban la inversión que están solicitando al Gobierno.

A estas alturas, Hondutel tiene que ser reinventada, y se debe comenzar con la inyección de mucho capital, para innovar su tecnología. Hoy se está hablando de tecnología 5G en telefonía celular, y Hondutel no la puede ofrecer porque no cuenta con la infraestructura, ni muchos con un plan estratégico y los fondos necesarios para ponerla en marcha.