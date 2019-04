EEH reconoce que no cumplió con reducción de pérdidas

Abonados no deben pagar ineficiencias TEGUCIGALPA. La crisis que atraviesa la Empresa Hondureña de Energía Eléctrica (Enee) es el resultado de la forma desastrosa en que se ha manejado el sistema eléctrico nacional, que no es distinto a la forma en que se han manejado otros sectores como la educación y la salud, que también están en crisis.Lo que está sucediendo en este momento es que la población siente que ya no hay forma de seguirse hundiendo más de lo que está y no ve soluciones a la vista. El incremento promedio de 10.5% al costo de la energía impactará negativamente en toda la economía, y debe preocupar a todos los sectores, porque ninguno puede apartarse de los efectos del problema que debió resolver el Estado hace años a través de la Enee. Ya la deuda de la Enee supera los 60,000 millones de lempiras, y ya no impactan solo en esa empresa, sino en el resto de la economía hondureña, y es el principal obstáculo para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La situación obliga al Gobierno a tomar medidas urgentes para recuperar a la Enee y debe comenzar con la renegociación de los contratos de generación de energía, pero por ahora lo que se ve es que solo están tomando acciones por la vía del ajuste de las tarifas.Están poniendo al usuario final como responsable del pago de todas las malas decisiones que ha tomado el Estado en el tema de energía eléctrica.

Por eso la tarifa residencial ya es la segunda más alta de Centroamérica.