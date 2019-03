La sequía afecta a 50 % de familias hondureñas e incide en nutrición infantil

Tegucigalpa.



La sequía afecta al 50 % de las familias en Honduras e incide de manera negativa en el abastecimiento de agua y la nutrición de los niños, informó este miércoles el Comisionado de Derechos Humanos, Roberto Herrera.



Al menos 145 de los 298 municipios hondureños sufren problemas de sequía cada año, lo cual causa desabastecimiento de agua en las comunidades, precarias condiciones de salud y una "severa crisis alimentaria".

Lea: Incontrolable incendio destruye decenas de hectáreas de pino El Hatillo



Agregó que la sequía afecta cada año a unas 170.000 familias, principalmente en el oeste del país, que enfrentan problemas de alimentación y desnutrición infantil, que puede alcanzar hasta el 40 %.



"No se puede pedir a un país tener su población saludable si su nutrición y su alimentación es deficiente", subrayó el defensor del pueblo hondureño.



La sequía, según Herrera, no es un "fenómeno aislado", ya que está relacionado con "experiencias adversas a la vida con dignidad en Honduras".

Fotos: Incendio en El Hatillo y cerro El Carpintero tiene asfixiada a Tegucigalpa



"No se puede desarrollar un país con gente que, en su mayor parte está padeciendo enfermedades", enfatizó, y señaló que la capacidad intelectual de los niños y productividad depende mucho de su nutrición.



Según la ONU, Centroamérica es la subregión con menor sobrepeso infantil, con una tasa del 6,4 %, inferior a la media del 7,3 %, pero su constante aumento preocupa a los expertos.



El ombudsman hondureño apuntó que las sequías y los incendios forestales están trayendo plagas que "no solo dañan el bosque, sino que afectan la agricultura".



Eso también incide en la alimentación de la población y sobre la capacidad exportable de país, añade el comunicado.



Las quemas y las inundaciones que afectan a Honduras todos los años "no nos permite seguir invocando acciones aisladas de mitigación, sino que tenemos que hacer énfasis en la prevención temprana", subrayó.



Esos problemas sistemáticos, según el Comisionado de Derechos Humanos, hay que "atacarlos con políticas consistentes para disminuir las consecuencias negativas que trae consigo para la vida digna de la población".