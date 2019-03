13 escuchas telefónicas se evacuaron en el juicio de las 2,871 interceptadas

Tegucigalpa, Honduras.

La tercera prueba pericial programada por el Ministerio Público en el juicio contra Rosa Elena Bonilla de Lobo, Mauricio Mora y Saúl Escobar, se evacuó ayer.

El juicio inició con la presentación del perito informático Jimmy Alexander Guevara, quien ratificó el acta de intervenciones telefónicas y presentó los 13 audios que desde el 23 de enero de 2018 al 28 de febrero de ese mismo año, les fueron interceptadas.

En total fueron 2,871 audios, pero solo 13 de ellos, aseguró el perito, tenían relación con el caso Caja Chica de la Dama. De los 13 audios que ayer se presentaron en el juicio, nueve son de Mauricio Mora, cinco entrantes y cuatro que él realizó. Mora identificado en el informe como “Manuel”, habló en varias ocasiones con Max8904. Fue en el audio número cuatro, realizado el 31 de enero de 2018, donde se escucha: “hay que echarse al cuñado, se lo va a llevar pu... a ese hijo de p... hay van a quedar motos esos cipotes”.

9 audios eran de Mauricio Mora De las escuchas telefónicas, cinco llamadas le hicieron a Mora y cuatro realizó él, según el reporte fiscal.

Mientras en el audio número 12, Mauricio Mora habla: “Valeria tiene que pasar firmando. Ámbar está como presidenta y no aparecés vos, ni aparece Rosa Elena, sino que Ámbar”, dice Mora, esto según el Ministerio Público es en relación a la modificación de la sociedad mercantil. “Esas escuchas no prueban nada. El Ministerio Público no ha logrado acreditar nada en relación a los delitos.

Es una pericia que no sirvió de nada, cuando hablan de que van a quedar “motos” es un decir nuestro, pero no hablan de las seis veces que Mauricio pide que digan la verdad”, explicó Andrés Urtecho, apoderado legal de Mora. A Rosa Elena Bonilla le fueron interceptadas cuatro llamadas. Tres de ellas realizadas con una persona que la Fiscalía identificó como Carmelo.

LEA: En un 30% aumentan los pacientes con enfermedades respiratorias en Tegucigalpa

En las mismas, el perito asegura que hay cautela y uso de palabras clave como “supermercado” para referirse a la Fiscalía. “En esas llamadas lo que ha recibido son llamadas de amigos preguntando por cuestiones normales de la vida cotidiana y pregunta por los hechos en los que está en investigación. Ella dice que tienen que decir la verdad. Lo que hizo el perito es inducir al Tribunal”, dijo Juan Carlos Berganza, apoderado legal de Rosa de Lobo.

De Saúl Escobar no se presentó ninguna escucha. Por la tarde se evacuaron más pericias de las cinco propuestas por la Fiscalía y hoy a partir de las 9:00 am, continuará el juicio que hoy cumple 13 días de debate.