Tegucigalpa, Honduras.

Guardó la calma, mantuvo la tranquilidad, respiró profundo y estuvo orando.Eso fue lo que Marcos Porras hacía en silencio cuando era agredido por César Silva, periodista de Une TV.

“Lo que se me vino a la mente fue guardar la calma, tener tranquilidad, respirar profundo, orar, pedirle a Dios para que todo saliera bien. Estuve orando por él (César Silva), por su tranquilidad, por su cordura, para que no fuese a cometer actos que pudiese arrepentirse más adelante y también por Honduras y por Venezuela”, dijo Porras de origen venezolano, pero naturalizado hondureño desde 2017.

La mañana del lunes, Marcos Porras fue agredido por Silva debido a que se negó a contestarle unas preguntas en el aeropuerto Toncontín.

Marcos Porras afirma que trató de mantener la calma. César Silva, por su parte, dice que no se arrepiente.

“Yo no quisiera darle realce a una situación que es bastante infortunada. El sujeto que me abordó me quiso entrevistar sobre la problemática de Venezuela y yo le expresé que conocía su línea editorial y que no quería declarar en su medio informativo”, detalló.

“Este señor deja al gremio con una imagen bastante mala para la labor que los periodistas desarrollan”, enfatizó.

No hizo lo correcto. “Reconozco que no hice lo correcto, pero ya estamos cansados de que nos estigmaticen como medio de comunicación”.

En esos términos se refirió el periodista César Silva, que labora para Une TV, en declaraciones a Radio América al ser consultado por el bochornoso incidente que protagonizó en el aeropuerto Toncontín al intentar entrevistar a Porras. “No me arrepiento de lo que hice, nunca voy a permitir que un extranjero venga a mi país a faltarnos al respeto, yo también he sido atacado en reiteradas ocasiones”, aseguró Silva.

El altercado que protagonizó el comunicador se viralizó en las redes sociales a través de un video, donde se observa que Porras trata de escapar para no dar declaraciones y recibe una agresión con el micrófono y hasta jaloneos del comunicador.

La acción que protagonizó César Silva recibió un total rechazo en las distintas redes sociales.