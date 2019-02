Piden proteger evidencia contra Tony Hernández

Nueva York, Estados Unidos.

La Fiscalía de Estados Unidos presentó ayer un recurso para proteger la presentación de evidencia relevante en el caso del hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, quien enfrenta en Nueva York cargos por tráfico de drogas.

En una carta con fecha del 20 de febrero, el fiscal Geoffrey Berman solicita al juez P. Kevin Castel, quien lleva el caso de Hernández, para que la Corte emita una orden de protección con relación a la presentación de evidencia relevante para el caso que presentará la fiscalía.

40 años o cadena perpetua es la pena que preliminarmente pidió la fiscalía estadounidense se le dicte a Tony Hernández por los delitos de los que se le acusa.

Estas pruebas consisten en comunicaciones electrónicas interceptadas a personas distintas del acusado en lo que tiene que ver con “una fotografía de un kilogramo de cocaína que lleva estampadas las letras TH , es decir, las iniciales del alias del acusado, ‘Tony Hernández’”.

Admisión de pruebas. La misiva del fiscal Berman explica que a la fiscalía no se le debería exigir (por parte de la defensa) la presentación de documentación que compruebe la legalidad del procedimiento por el que se obtuvieron las pruebas y que estas sean admitidas durante el juicio.

El fiscal basa su solicitud en tres argumentos: (1) Que el acusado carece de base para objetar la evidencia porque no fueron sus comunicaciones las interceptadas y él no era el sujeto de dicha intercepción. (2) El acusado no puede establecer que la documentación que pide proteger la fiscalía sea relevante para su defensa y (3) aún si esto último es establecido, la documentación está protegida por ciertos privilegios de aplicación de la ley.

De momento la Corte de Nueva York no ha respondido a esta solicitud.