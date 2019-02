El hospital Mario Rivas reporta 510 casos de dengue grave en cinco semanas

San Pedro Sula, Honduras.



El dengue no da tregua y los casos siguen en aumento. En las primeras cinco semanas del año se reportan 377 afectados por la enfermedad en San Pedro Sula.



Las autoridades de Salud instan a los sampedranos a eliminar los criaderos de zancudos que transmiten no solo el dengue, sino que también el chikungunya y zika.



Según los datos que maneja la Región Metropolitana de Salud, hay 152 personas afectadas con dengue grave y 225 con el denominado no grave.



Hospitalizados



De los hospitales Mario Rivas e Instituto Hondureño de Seguridad Social se reporta la mayor cantidad de enfermos con este mal. En el Rivas, las autoridades determinaron habilitar una sala especial para atender a los pacientes que llegan con la infección vírica.



En la semana epidemiológica número cinco (del 4 al 9 de febrero) se reportan 225 casos de dengue no grave en San Pedro Sula y en el mismo periodo de 2018 se atendieron a 19 pacientes. En el principal centro asistencial de la zona noroccidental se atendieron el año pasado a 907 personas con dengue grave de todo el valle de Sula y en lo que va del año ya han recibido a 510.





“Desde octubre del año pasado entramos a epidemia y empezamos este año con el mismo brote epidémico, lo que ha obligado a que sea abierta una sala específica para el área pediátrica porque el 80% de todos los pacientes son menores de 18 años”, dijo la epidemióloga del Rivas, Luisamaría Pineda.



La especialista detalló que el 36% de las personas atendidas por dengue en el Rivas son de San Pedro Sula, un 5% de los departamentos de Santa Bárbara, Yoro, Atlántida y Colón, y un 56% son de los municipios del departamento de Cortés.



Carlos Leitzelar, jefe del banco de sangre del Rivas, solicitó a los sampedranos que acudan a donar debido a que con la epidemia de dengue han tenido que hacer uso de las plaquetas.



“Tenemos 95 casos semanales y eso ha venido un poco a alterar en el pedido de plaquetas porque la característica del dengue es la disminución de recuento plaquetario”, dijo.



De una pinta de sangre se extraen los componentes de plasma, glóbulos rojos y plaquetas, explicó Leitzelar.



Detalló que en enero se realizaron 125 mil hemogramas, de los cuales 45 mil fueron para detectar el dengue.



Juan José Leiva, director municipal de Salud y coordinador de la Mesa Intersectorial, informó que esta semana se harán operativos de fumigación en la residencial El Barrial y la colonia Juan O. Hernández en el sector de los Cármenes.