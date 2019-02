Empleados de la recolección de basura se van a paro por segunda vez en el año

La Ceiba, Honduras.

Centenares de trabajadores de la recolección de basura volvieron a la carga para reclamar el pago de un mes de salario que les adeudan los dueños de los camiones recolectores contratados por la alcaldía ceibeña.

Los afectados se tomaron ayer la calle de acceso al botadero municipal por segunda vez en lo que va del año, impidiendo que se descargaran los desechos sólidos. “El problema es que el sábado nos pagaron una quincena, y ese no era el trato, sino que nos cancelaran todo. Se nos ha dicho que nos van a pagar una semana y no aceptamos, queremos el mes completo que nos deben. Nos dijeron que si nos íbamos a la huelga nos iban a despedir, pero no importa”, dijo Marco Rosales, un trabajador de la recolección.

Los empleados se quejan ya que la alcaldía, si bien es cierto no tiene al día a los contratistas y les debe alrededor de cuatro millones de lempiras, últimamente les ha pagado un mes y estos no han cumplido con sus trabajadores.

LEA: Lanzan la tercera edición del Honduras StartUp

“La Municipalidad nos debe enero, del último pago que nos hizo en diciembre yo pagué a mis empleados, no sé si otros les deben. Los míos no están en ese paro”, manifestó José García, propietario de camión. La Municipalidad cancela unos dos millones de lempiras al mes por la recolección de al menos dos toneladas de basura.