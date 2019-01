Sectores de Yoro, Omoa y Olancho estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de Yoro, Omoa y Olancho para mañana miércoles.



Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito.- 8:30 am a 3:30 pm

La Estancia

Ocote Paulino

La Sierrita

Candelaria

El Filón

Buenos Aires

La Cruz

Guadalupe

El Triunfo

El Tablón

Cuyamapa

Subirana

El Cedrito

Minas del Carbón

Mango Seco

La Jurupas

Tegucigalpita

La Joya

La Ceibita

El Palmar

Camalote

Los Prietos

Los Jerusalén

Guapinoles

Roque

Las Brisas

El Limón



Omoa, Quimistán.- 8:30 am a 4:30 pm

Omoa:

Res. Río Azul

Res. Ricardo Alvarado

Omoa Motrique

Río Coto

Milla 3

San Marcos

Milla 4

Milla 5

Chachaguala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Masca

Los Achiotes

Cuyamel

Barra de Cuyamel

Barra del Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

El Triunfo

Potrerillos

Cuyamelito

San Carlos

Cortecito

Brisas de Omoa

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

García

La Estrella

Quimistán:

El Listón

Paso Viejo

Las Flores

Centrales de Cuyamel

San Carlos

Cortecito



Campamento, Olancho.- 8:00 am a 4:00 pm

Campamento

Aldea El Salto

Aldea El Nance

Aldea El Sanquín

Aldea Piedras Amarillas

Aldea Los Linderos

Aldea La Lima

Concordia

Bo. El Centro

Bo. Abajo

Bo. Arriba

Aldea El Portillo

Aldea Villa Vieja

Aldea Juan Francisco

Aldea El Tablón

Aldea Maranguiles

Lavaderos

Aldea Terrero Blanco

Aldea El Naranjal

Aldea Podernales

La Bolsa

Aldea Ojo de Agua

La Mina

Limones

Lepaguare y zonas aledañas