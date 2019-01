Elvin Santos a Luis Zelaya: "Su servidor es el jefe de bancada"

Tegucigalpa, Honduras.



Los miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) decidieron sustituir mediante una votación al expresidenciable y diputado Elvin Santos como jefe de la bancada liberal y nombrar a Víctor Barahona en el cargo.



“Su servidor es el jefe de la bancada, pero reconocemos que hay un chantaje y conspiración en proceso adonde se está llevando a cabo la recolección de firmas de manera política”, dijo Santos.



Pidió legalizar y legitimizar a los 17 diputados que fueron expulsados y convocar a una asamblea donde se elija a un nuevo jefe de la banca. “Una cúpula dictatorial y tiránica se dedica a asustar, chantajear y amedrentar a los diputados si no piensan y actúan como ellos y estoy hablando de las autoridades. Ya no queremos más amenazas”, expresó el diputado.



Mientras Luis Zelaya, presidente del CCEPL, pidió al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que saque sus manos del Partido Liberal.



“Lo que sí quiero denunciar ante el pueblo hondureño de la injerencia del Partido Nacional y del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien está ejerciendo presión amenazando con quitarles el salario y de no integrar a diputados suplentes”, dijo Zelaya.



Expresó: “Mauricio Oliva debe sacar las manos del Partido Liberal, se lo digo con todo respeto, le digo también que hay una Ley Magnitsky, que va a salir en febrero, como lo dijo la congresista Norma Torres; y que se concentre en el Partido Nacional y en manejar el Congreso Nacional y hacer reformas electorales estructurales”.

Los liberales estaban molestos porque cuando iban a leer el comunicado en el Congreso Nacional para dar a conocer el nuevo jefe de bancada, la sesión fue suspendida.



El diputado Mauricio Villeda manifestó que la intención del cambio del jefe de bancada es unir al partido. Se refirió al nuevo jefe de bancada, Víctor Barahona, como una persona que tiene amistad con los demás parlamentarios.

Así queda integrada la Junta Directiva del Partido Liberal

Presidente: Víctor Barahona

Primer vicepresidente: Luis Fuentes

Segundo vicepresidente: Bader Dip

Secretaria: Sobeyda Andino

Prosecretario: José Rosario Tejeda