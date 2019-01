Magisterio pide resultados ante anuncio de plan

Tegucigalpa, Honduras.



Los dirigentes magisteriales exigen resultados a las autoridades sobre la mejora del sistema educativo del país.



Los gremios mostraron reservas ante el anuncio del Gobierno de ejecutar un plan que dejará resultados positivos en el sistema educativo en sus primeros 100 días de ejecución.



“A nosotros nos parece positivo que estemos dialogando, porque nosotros desde hace 10 años estamos pidiendo diálogo, que nos sentemos a discutir y que existan mesas técnicas, nos parece positivo y lo aplaudimos”, expresó Daniel Esponda, dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh); no obstante, señaló que ese diálogo debe ser resolutivo porque se debe llegar a acuerdos y avanzar en los puntos en las mesas.



El gerente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Elías Muñoz, manifestó que no han visto avances en la educación del país los últimos años, sino que ha habido un retroceso. También señaló que desde hace 10 años no se crean nuevas plazas, sino que se ocupan las que quedan libres por docentes que se jubilan o fallecen.



Ambos dirigentes coinciden en que los índices de reprobación, repitencia y deserción han aumentado y que la cobertura de matrícula ha bajado. El plan que anunció el Gobierno estipula la contratación de tres mil docentes, mejorar la infraestructura y mejorar la calidad.