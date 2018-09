Partido Liberal se retira de las mesas del Diálogo Político

Tegucigalpa, Honduras.



La crisis en el Partido Liberal crece y se profundiza. Las autoridades del Consejo Central Ejecutivo de este instituto no solo expulsaron a 17 diputados que tenían en el Congreso Nacional, sino que ahora anuncian su retiro de las mesas del diálogo político.



Octavio Pineda Espinoza, secretario del Ccepl, informó que esta decisión se debe a la intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP), la cual fue aprobada anoche por el Parlamento hondureño con 111 votos a favor, 17 de estos fueron por diputados liberales.



Pineda opina que con la decisión que se tomó ayer en el Congreso, "se le da una bofetada a Naciones Unidas y a los que hemos sido partícipes del diálogo", pues "existía un acuerdo que esto se iba a decidir desde las mesas de diálogo".



Fue por esta razón que el Ccepl decidió retirarse de las mesas de diálogo, indicó.



"Se discutió que la resolución tomada por el Congreso afecta el proceso del diálogo y por lo tanto, no tiene sentido continuar en el diálogo. Es difícil que podamos volver porque esto implicaría que se detuviera en el CN la intervención que se ha propuesto, lo cual no va a suceder", aseguró el secretario.



Según Octavio Pineda, la propuesta del Partido Liberal era la creación de un Instituto Nacional Electoral.