¿Sigue posponiendo las pruebas de detección del cáncer de colon?

Nadie espera una colonoscopia con ilusión, pero puede salvarle la vida. Quizá se pregunte si una prueba para hacer en casa es una buena alternativa.



Esas pruebas implican enviar una muestra de heces por correo a un laboratorio. Los tipos más antiguos de pruebas detectan sangre, que podría ser señal de un tumor canceroso. Los pólipos precancerosos son más difíciles de encontrar con esas pruebas, porque tienden a no sangrar.

Unos tipos más recientes de pruebas de heces buscan cambios en el ADN que podrían ser señales de cáncer. También son mejores para encontrar los pólipos avanzados. Si una prueba en casa arroja cualquier resultado positivo, usted tendrá que someterse a una colonoscopia.



Como no pueden detectar un problema tan pronto como una prueba de imágenes, las pruebas de heces para realizar en casa típicamente son adecuadas solo para las personas que tengan un riesgo promedio de cáncer colorrectal, y que no tengan antecedentes de pólipos ni de enfermedad del colon.



Por otro lado, las pruebas de imágenes pueden encontrar pólipos muy pequeños, que se pueden extirpar y evaluar para ver si hay cáncer. Y no se tienen que repetir con tanta frecuencia como las pruebas de heces en casa, que se deben hacer cada uno a tres años. Las pruebas de imágenes se repiten cada cinco a diez años, dependiendo del tipo de imagen que se realiza y si se encuentra algún pólipo.



Hay diferencias entre las pruebas de imágenes, pero todas conllevan la preparación de los intestinos. En una colonoscopia tradicional, un tubo flexible con una cámara examina el colon completo desde el interior. La sigmoidoscopia flexible es similar, pero solo llega a partes del colon. Otra opción es una colonoscopia "virtual", que es no invasiva. Permite al médico ver el colon desde fuera del cuerpo, pero si se observa cualquier pólipo, necesitará una colonoscopia tradicional para extirparlo.



A pesar de esas diferencias, existe un problema muy real, advierten los expertos. Muchas personas siguen sin someterse a ningún tipo de prueba de detección del cáncer colorrectal. Si ha estado posponiéndola, dé el primer paso y hable con su médico sobre las opciones.



Más información



El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos tiene más información sobre todas las opciones para la detección del cáncer de colon.