¿Está usted exagerando con los antibióticos?

Los antibióticos salvan vidas. Pero se recetan y usan en exceso, lo que conduce a gérmenes resistentes a los antibióticos que son más fuertes que los fármacos disponibles para tratarlos.



Esto también crea más efectos secundarios de los medicamentos, reacciones alérgicas e infecciones graves.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, en apenas un año, se recetaron más de 262 millones de regímenes de antibióticos de forma ambulatoria, lo que equivale a 842 recetas por cada 1,000 adultos. Entre los niños de hasta 9 años de edad y los adultos de a partir de 65 años, la tasa fue mayor que uno a uno, es decir, que muchos tomaron más de una receta en el transcurso de un año.



Los centros de atención de urgencias, en particular, tienen una tasa muy alta de recetas de antibióticos a pacientes ambulatorios, con frecuencia porque los pacientes los exigen, incluso cuando no son necesarios.



Como consecuencia, las personas experimentan una cantidad creciente de infecciones provocadas por bacterias que son resistentes a varios antibióticos. Éstas incluyen al SARM, la E. coli y cepas de neumonía.



Información relevante sobre el uso excesivo de los antibióticos:



El antibiótico más comúnmente recetado a los niños y los adolescentes es la amoxicilina; a los adultos, es la azitromicina.

Las mujeres son casi el doble de propensas que los hombres a recibir antibióticos. Las tasas de emisión de recetas de antibióticos son más altas en el sur que en otras partes de Estados Unidos.

Los dermatólogos, los médicos de familia y los pediatras recetan más antibióticos que otros tipos de médicos. A veces un antibiótico sí resulta necesario, pero otras veces, no.



Para evitar la resistencia a los antibióticos, siga estas mejores prácticas:



Si enferma, pregunte al médico cuáles pruebas puede hacerse para asegurar que se receten los antibióticos adecuados, si necesita uno.

Tome los antibióticos exactamente según las indicaciones del médico: complete el tratamiento, aunque se sienta mejor.

Tome solamente antibióticos si se los han recetado a usted. No comparta los antibióticos; si toma el medicamento equivocado, quizá no trata el problema correctamente y permita a las bacterias multiplicarse. No "guarde" antibióticos para una enfermedad futura.

No pida antibióticos si su médico no cree que los necesita. Prevenga las infecciones lavándose las manos y poniéndose todas las vacunas recomendadas.

Tome medidas para limitar la exposición a los antibióticos de forma que le funcionen cuando realmente los necesite.



Más información



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ofrecen información detallada sobre la resistencia a los antibióticos para ayudarlo a mantenerse seguro.