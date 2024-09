Estos son los lugares ocultos donde vive el mosquito que transmite el dengue

No son solo los jardines, también pensemos en las macetitas con un platito debajo en el que se junta agua y ahí puede haber mosquitos o larvas de mosquitos, los charcos en los estacionamientos de los departamentos.

“El mosquito Aedes aegypti vive en nuestras casas y alrededores. Es decir: no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares se crían otras especies de mosquitos que no transmiten estas enfermedades. No te olvides que a mayor cantidad de mosquitos, aumenta el riesgo de transmisión en la comunidad. Para poder combatirlo, es importante conocer su comportamiento”, destacan desde Fundación Huésped.

“El mosquito se crea en el exterior de la casa, ya sea en el jardín o balcón. Elige lugares frescos y oscuros. Los objetos que contengan agua limpia como canaletas, botellas, baldes, palanganas, baldes, bebederos, lonas o bolsas arrugadas, tambores, cubiertas de automóviles o tanques de agua, pueden ser utilizados por la hembra para depositar sus huevos.

Por eso es importante mantenerlos limpios y secos. También en el interior de tu casa se esconde en lugares oscuros, bajo las camas, los muebles, cortinas, etc. Por eso, cuando se usa insecticidas, es importante rociar esas zonas de la casa y no hacerlo al aire”, ampliaron.

En pleno azote del dengue en marzo de este año, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, describió el comportamiento domiciliario que tiene el Aedes aegypti y lo nombró como “mosquito mascotero”.

“El mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue pica fundamentalmente durante el día y vive en las zonas urbanas, en las casas y en sus alrededores. El Aedes aegypti es un mosquito que se llama ´mosquito mascota´ porque típicamente vive alrededor nuestro, alrededor de nuestra casa o alrededor de nuestro trabajo”, detalló Quirós en ese momento.

“En relación a los huevos que deja este mosquito, hay que saber que pone entre 300 y 500 huevos en su vida, que son tres semanas. Entonces, vos te la agarras con el mosquito adulto, pero hay 300 huevos en el mismo lugar donde estaba ese simple mosquito. Así que primero hay que recordar siempre que cuando uno quiere poner energía para prevenir el dengue, la acción más importante es la búsqueda de los criaderos de larvas”, apuntó Quirós.

Y agregó: “Si bien la gente se cansa del mensaje, es muy importante tenerlo presente. Necesitamos que la sociedad, dedique su energía a combatir al mosquito y los lugares donde pueda poner sus huevos. Cada uno de nosotros debe hacerlo en el lugar donde vive, donde trabaja. Lo primero que veo en el mostrador cuando me reciben en un lugar es un frasquito con agua y un potus adentro. Y cuando lo miro encuentro larvas”.