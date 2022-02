7 de cada 10 niños con cáncer se salvan si se detecta a tiempo

San Pedro Sula, Honduras.

El cáncer es una de las principales enfermedades entre niños y adolescentes en todo el mundo, y Honduras no es la excepción, pues solo en enero de 2022 la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer ha detectado 44 casos, un aproximado de dos por día.

El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Es posible que comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células.

En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican (mediante un proceso que se llama división celular) para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan.

A veces, el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos).

Los más comunes

Los tipos de cánceres más comunes que detecta la fundación hondureña son leucemia linfoblástica agua, tumor sistema nervioso central, linfoma de Hodgkin, leucemia mieloide agua, entre otros cánceres, dice Ela Orellana, trabajadora social de la fundación, filial San Pedro Sula.

Si el cáncer es detectado a tiempo, 7 de cada 10 niños pueden superar la enfermedad, logrando una tasa de sobrevida del 70% en 2022 a nivel nacional.

Según las estadísticas de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, en 2019 se registraron 384 casos, en 2020 fueron 373 y en 2021 la cifra aumentó a 414.

Avances

La fundación, que llegó a 40 años trabajando en favor de los niños con cáncer en Honduras, puso en funcionamiento el primer centro médico de atención al niño con cáncer, el cual vendrá a ampliar en un 55% la capacidad de tratamiento en estos pacientes, logrando reducir el mínimo del inicio de tratamiento a ellos.

A su vez cuenta con modernos quirófanos para desarrollar a mediano plazo un programa de trasplante de médula.

Además, en las próximas semanas estará habilitado el procesamiento de muestras inmunofenotipo para la clasificación de leucemias y linfomas a través del nuevo laboratorio de citometría de flujo, que permitirá mejorar el diagnóstico precoz y un inicio de tratamiento oportuno.

En América Latina y el Caribe al menos 29,000 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años resultarán afectados por el cáncer al año. De ellos, cerca de 10,000 fallecerán a causa de esta enfermedad, según la OPS.