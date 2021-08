¿Y usted hace cuánto no visita el oftalmólogo?

San Pedro Sula, Honduras.



Sabía que con una revisión oftalmológica puede detectar lo antes posible cualquier problema ocular y ametropías (miopía, astigmatismo e hipermetropía), la degeneración macular y el glaucoma, entre otras patologías. La pregunta es ¿hace cuánto que no revisa sus ojos?



El oftalmólogo Arnaldo Gómez dice que la primera revisión ocular debe hacerse en los primeros 2-3 años de vida, con la excepción de los bebés prematuros, en los cuales debe realizarse más temprano. Según el experto, las principales enfermedades de la vista de los hondureños son los errores refractivos, estos en su mayoría se corrigen con uso de lentes. Además, la catarata, ojo seco, glaucoma y retinopatía diabética, que son muy comunes.

“El glaucoma no se puede prevenir, lo que sí podemos hacer es detectarlo de manera temprana para así evitar la progresión del daño visual”, expresa el especialista. Estas enfermedades se asocian a factores genéticos, nutricionales y ambientales.



Respeto al coronavirus, Gómez dice que la transmisión ocular del SARS-CoV-2 por vía ocular es extremadamente baja; pero destaca la importancia de vacunarse y continuar el uso de mascarilla e higiene.



Otras enfermedades



La pupila es una ventana para llegar al fondo de los ojos, donde los vasos sanguíneos, el tejido de la retina o el nervio óptico pueden dar pistas de la existencia de enfermedades no oftalmológicas, determinados tipos de cánceres, esclerosis múltiple o tiroides.



La diabetes es una enfermedad crónica que puede afectar a todas la partes del cuerpo y de forma específica a los ojos. La detección del cáncer a través del ojo no es tan habitual, pero a veces esa ventana ocular muestra alguna huella.



Cómo cuidar la visión



Una alimentación sana es necesaria para mantener una buena función visual. Las vitaminas A, C y E, minerales como el zinc y el selenio, pigmentos como la luteína y la zeaxantina y los ácidos omega 3 son esenciales para la retina y retrasar el envejecimiento de las estructuras oculares.



Estas sustancias se encuentran en las verduras, frutas, pescado graso, mariscos y frutos secos. Las vitaminas y suplementos de minerales deben complementar la dieta en casos de personas mayores que no tengan una alimentación adecuada y en pacientes que presenten patologías oftalmológicas.

Recomendaciones

Aparte de una buena iluminación, que es imprescindible para reducir la fatiga visual, al leer debemos situar la fuente de luz detrás nuestro y enfocada en el libro.



Al trabajar con el ordenador o mirar la televisión hay que evitar reflejos de luz sobre la pantalla. Recomiendan retirar la vista del objeto enfocado cada 15-20 minutos, durante unos 10-15 segundos.