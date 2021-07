No hay señales de que la covid-19 afecte a la fertilidad de una mujer

The New York Times.



La infección con la covid-19 no reduce las probabilidades de un tratamiento de fertilidad efectivo en las mujeres, sugiere un nuevo estudio.



Se han planteado preocupaciones sobre cómo el virus afecta a la fertilidad de las mujeres, debido a que invade a sus células objetivo al vincularse con el receptor ECA2, que tiene una amplia expresión en los ovarios, el útero, la vagina y la placenta, explicaron los investigadores españoles.



Su estudio siguió a 46 mujeres que se sometieron a una fertilización in vitro (FIV) en 11 clínicas de España entre mayo y junio de 2020.

Los investigadores midieron los niveles de hormonas de las mujeres antes del inicio del tratamiento. Esto incluyó los niveles de la hormona antimulleriana (HAM), un marcador de la reserva ovárica. Según sus niveles de HAM, se clasificaron como que tenían una respuesta normal o baja a la estimulación ovárica cuando comenzó el tratamiento.

Aunque los niveles de HAM pueden predecir cómo las mujeres podrían responder a la estimulación ovárica de la FIV, hay dudas sobre su fiabilidad como marcador de la fertilidad femenina general, según los investigadores.



Buenas noticias



Aun así, el estudio no encontró "ninguna variación en los niveles de HAM antes y después de la infección con el SARS-CoV-2, y podemos dar por sentado que las probabilidades de éxito de su tratamiento de fertilidad siguieron intactas", señaló la autora del estudio, María Cruz Palomino, de IVI Madrid, en España.



El estudio se presentó en línea el 28 de junio en la reunión anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE). Las investigaciones presentadas en las reuniones se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por profesionales.



Y aunque los investigadores sí encontraron una ligera reducción en los niveles de HAM de las mujeres que se había predicho que responderían de forma normal a la estimulación ovárica, no se trató de una "reducción radical", y es poco probable que afectara a la reserva ovárica.



Tampoco "podemos atribuir esta variación a la infección con el SARS-CoV-2", apuntó Palomino en un comunicado de prensa de la sociedad.



Se trató de un estudio pequeño que no provee unos hallazgos suficientemente fuertes como para unas recomendaciones de salud pública definitivas, pero amplía otras investigaciones que sugieren que la función ovárica, según reflejan los niveles de HAM, no se ve afectada por la infección con el SARS-CoV-2, aseguró Palomino.



Los resultados indican que "podríamos dar por sentado que las probabilidades de éxito de un tratamiento de fertilidad continúan intactas", dijo.



Un estudio reciente de Wuhan, en China, encontró que los niveles promedio de hormonas sexuales y HAM en las mujeres en edad fértil con covid-19 no eran distintos que los de las mujeres no infectadas con edades similares.