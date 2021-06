El vitíligo se ensaña más con personas jóvenes

A la espera de nuevos tratamientos

SAN PEDRO SULA. Una nueva esperanza surge para los pacientes con vitíligo, pues actualmente científicos están llevando a cabo experimentos con tramientos biológicos que están en estudios y, aunque no se han aprobado con moléculas, estos podrían funcionar a futuro, aunque son tratamientos caros, dice Kathya Chinchilla, especialista en dermatología.

La experta dice que en Honduras hay tratamientos tópicos que son aplicados a pacientes cuya enfermedad no está tan avanzada. “Otra de las cosas que recetamos es el ácido fólico, el cual se ha comprobado contribuye a mejorar el aspecto en la piel. Hay personas que responden bien al tratamiento; otras personas no, y es allí donde muchos se desmotivan”, dice. También se recomiendan los esteroides cuando hay mucha afección.

Pese a que las manchas no se pueden desaparecer de la noche a la mañana, tratamientos como las fototerapias y los láseres como terapias han devuelto la confianza a algunas personas con vitíligo. “En el país también se hacen trasplantes de melanocitos. Se agarran de otras áreas donde hay pigmento y se trasplantan en la zona donde no hay color; pero siempre debemos estar vigilantes, esta es una enfermedad que no se debe descuidar”. Lo más recomendable es proteger del sol y de las fuentes artificiales de la luz ultravioleta la piel. El uso de protectores solares de amplio espectro. Si usted nota alguna manchita blanca en su cuerpo, busque de inmediato un médico a fin de frenar a tiempo un problema mayor.